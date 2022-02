Arrivano i "mini" decoder per il digitale terrestre

Mancano pochi giorni ormai allo switch-off e alla risintonizzazione dei canali e se non si vuole o non si può sostenere la spesa di un nuovo televisore, per continuare a guardare i programmi tv che più piacciono, il decoder è una scelta obbligata. Ecco quindi quali sono gli ultimi modelli, studiati per avere un ingombro minimo e adattarsi a qualsiasi ambiente

I nuovissimi decoder a scomparsa

Studiati appositamente per mimetizzarsi in qualsiasi ambiente della casa, dalla cucina al soggiorno o camera da letto, i decoder a scomparsa hanno dimensioni davvero ridotte e si collegano nella parte posteriore del televisore, in modo da integrarsi perfettamente nell’apparecchio e passare inosservati.

La soluzione è perfetta anche per i televisori a schermo piatto posizionati a muro: questi nuovissimi decoder, infatti, non creano ingombro.

Come installare un decoder a scomparsa

L’installazione del decoder a scomparsa per il digitale terrestre è davvero molto semplice: sono sufficienti, infatti, una presa di corrente e una porta usb sulla Tv.

Con il mini decoder non solo tv ma anche smartphone e tablet

I decoder a scomparsa, come quelli tradizionali, interagiscono senza problemi con i tablet e gli smartphone, che possono fungere da vero e proprio telecomando touch per controllare da remoto tutte le funzioni.Applicazioni specifiche trasformano poi il dispositivo in un client multimediale: in pratica, il decoder a scomparsa riesce a ricevere o riprodurre tantissimi contenuti, dalle fotografie alla musica e video.

La funzione “smart screen” consente inoltre di visualizzare sul display del telefono oppure del tablet tutti i programmi televisivi che sono stati sintonizzati dal decoder. Si tratta di un modo ottimo per vedere la tv in qualsiasi stanza, sfruttando sempre la rete wi-fi domestica.

Prodotti online

Decoder DVB-T2 HD Dongle

Decoder DVB-T2 HD HDMI mini stick

Decoder digitale terrestre

Decoder DVB-T2 HD ricevitore digitale terrestre