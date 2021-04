Frigorifero: a cosa fare attenzione prima di procedere all'acquisto

Da single o in famiglia, qualsiasi sia l'età, l'attività e il ritmo, decisamente impensabile vivere o anche solo soggiornare senza un frigorifero. Prima di acquistarne uno, però, è bene riflettere e valutare razionalmente qual è davvero il modello che fa per noi. A prescindere - come direbbe Totò - dall'appeal del design e del colore, infatti, sono diverse le caratteristiche da considerare prima di portare a casa questo indispensabile coinquilino:

Ingombro

Le dimensioni dei frigoriferi variano molto per

profondità, che va in genere dai 60 ai 70 cm

che va in genere dai 60 ai 70 cm altezza, minima di circa 80 cm, massima di 210 centimetri

minima di circa 80 cm, massima di 210 centimetri larghezza, dai 54 cm fino a 120 cm

Capienza

Solitamente viene misurata in litri: per un single o una coppia saranno sufficienti dai 100 ai 150 litri, per una famiglia "media" (4 persone) meglio un modello da 280 litri. Per chi ha sempre la casa piena di ospiti (restrizioni anti-covid permettendo) i frigoriferi cosiddetti "americani" arrivano anche a 500 litri.

Consumo

Il frigorifero ha la funzione di conservare il cibo mantenendone intatte le proprietà organolettiche ed impedendone il deterioramento. Per questo deve restare sempre acceso. Per conteenre i costi (e l’impatto ambientale) è quindi fondamentale scegliere un modello di classe energetica A+ e superiori.

No frost

I vantaggi di un frigorifero con funzione No frost sono tanti: soprattutto, non saremo costretti a sbrinarlo regolarmente perché la temperatura interna rimane costante e non si forma la brina. I modelli più recenti hanno l’acceleratore di freddo che consente di mantenere una temperatura costante quando vengono inseriti nuovi alimenti al suo interno.

Termostato e spie luminose

Generalmente il frigo è dotato anche di congelatore: per la migliore gestione delle due funzioni è cosigliabile un modello con due termostati indipendenti. Gli ultimi modelli sono dotati di spie luminose e acustiche che avvertono quando manca l’energia elettrica e quando la porta non è stata chiusa nel modo corretto.

I modelli per ogni cucina

Il frigorifero per essere funzionale deve integrarsi nella cucina. Ecco perché ci sono vari modelli:

monoporta : perfetto per chi consuma spesso cibi freschi, è suddiviso in 4-5 ripiani, un vano per le verdure e un portabottiglie. La capacità è di circa 250 litri. Può essere dotato di freezer interno;

: perfetto per chi consuma spesso cibi freschi, è suddiviso in 4-5 ripiani, un vano per le verdure e un portabottiglie. La capacità è di circa 250 litri. Può essere dotato di freezer interno; doppia porta : l’apparecchio è diviso in due parti, con altrettante funzioni: alta, per il congelatore, bassa per il frigo. La capacità si aggira sui 300 litri ed è indicato per una coppia come per una famiglia media;

: l’apparecchio è diviso in due parti, con altrettante funzioni: alta, per il congelatore, bassa per il frigo. La capacità si aggira sui 300 litri ed è indicato per una coppia come per una famiglia media; combinato : il congelatore è posizionato nella parte bassa e all’interno ha 3-4 cassetti: ideale per chi usa spesso congelati o per famiglie ;

: il congelatore è posizionato nella parte bassa e all’interno ha 3-4 cassetti: ideale per chi usa spesso congelati o per famiglie ; side by side : il modello è nuovo e convince: ha congelatore e frigorifero disposti l'uno di fianco all'altro. Indicato per famiglie numerose, ha una capienza che si aggira sugli 800 litri, ma un ingombro che può arrivare fino a 90 cm. La caratteristica principale è la possibilità di erogare acqua e ghiaccio in maniera indipendente, grazie a un dispenser collegato al sistema idrico domestico;

: il modello è nuovo e convince: ha congelatore e frigorifero disposti l'uno di fianco all'altro. Indicato per famiglie numerose, ha una capienza che si aggira sugli 800 litri, ma un ingombro che può arrivare fino a 90 cm. La caratteristica principale è la possibilità di erogare acqua e ghiaccio in maniera indipendente, grazie a un dispenser collegato al sistema idrico domestico; da tavolo: è adatto se si ha poco spazio in cucina, ma ha tutte le caratteristiche tipiche di un frigorifero grande.

L’importanza degli accessori

Quando si acquista un frigorifero è bene non sottovalutare accessori come il portabottiglie, realizzato generalmente in acciaio, consente di posizionare le bottiglie in orizzontale senza doverle spostare continuamente; il portauova, per avere quest'ingrediente al riparo da urti; il portaformaggio, che dal frigo può essere portato direttamente in tavola; cassettini e scomparti amovibili per conservare burro e salse o riporre i cibi più "odorosi" in modo da evitare che l'aroma pervada tutto il frigorifero.

Prodotti online

Frigorifero monoporta

Frigorifero monoporta con congelatore

Frigorifero side by side

Frigorifero combinato