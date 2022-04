I migliori apparecchi per rendere "smart" la casa senza spendere una fortuna

Qualsiasi abitazione può diventare "smart" senza necessità di costosi e lunghi lavori di ristrutturazione. Sul mercato si trovano infatti apparecchi davvero "intelligenti" che per controllare le principali funzioni della casa non richiedono il passaggio di fili o cavi, e si integrano anche perfettamente nell’ambiente costituendo veri e propri elementi d’arredo. Vediamone alcuni assieme.

Luce smart

Innanzitutto lampade e lampadine smart consentono consumi ridotti. Possono poi essere gestite facilmente con le app dedicate. E' sufficiente uno smartphone per controllare l’illuminazione di ogni singola stanza in base all’attività da svolgere. Queste lampade possono essere impiegate anche in cabine armadio e guardaroba ed attivate attraverso appositi sensori

Mobili hi-tech

Nel soggiorno l’attenzione si concentra certamente attorno al mobile tv. Nel corso degli anni questo elemento d’arredo si è arricchito con dispositivi audio e bluetooth e prese integrate per la ricarica dei device.

Lo specchio si è evoluto sempre di più diventando uno smart mirror da attivare con comandi touch o vocali fino a diventare molto simile ad uno smartphone: alcuni modelli consentono di ricevere informazioni di qualsiasi tipo, condizioni atmosferiche comprese, mentre ci prepariamo per la giornata.

Cucina intelligente

Infiniti ormai i modelli di elettrodomestici smart in grado di rendere la vita sempre più comoda:

la cappa che può essere azionata anche a distanza, grazie alla connessione wi-fi;

il forno da gestire attraverso app che ci consente di avere tutto pronto al nostro rientro a casa

il frigorifero che ci ricorda quando i cibi stanno per scadere o ci indicano cosa serve in casa senza aprire lo sportello, assicurando spesa intelligente erisparmio energetico.

On - off

Gli interruttori sono ormai veri e propri computer, in grado di gestire qualsiasi cosa: dagli infissi all'illuminazione, dai condizionatori a Tv e impianti stereo o caldaia.

L' interfacce touchscreen e la possibilità di integrarli a parete o nei mobili li rendono poi adatti a qualsiasi ambiente

