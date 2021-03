3 elettrodomestici indispensabili per sentirsi uno chef

Se ami la cucina e ti piace sperimentare, ecco 3 strumenti indispensabili che ti aiuteranno ad ottenere risultati straordinari

La pentola per cuocere sottovuoto

E' l'ultimo dei must-have: gli alimenti inseriti in appositi sacchetti sottovuoto vengono tenuti in acqua fra i 50° ed i 100°, a temperatura costante, risultando particolarmente morbidi, sapidi e, soprattutto, con i nutrienti integri. I modelli top sono dotati di timer e possono essere programmati anche attraverso lo smartphone

Il termometro da cucina

E' indispensabile per la cottura perfetta degli arrosti ma anche per la lavorazione dello zucchero o del cioccolato ma a

La planetaria

E' molto più di un'impastatrice, è studiata per rendere qualsiasi impasto omogeneo e, soprattutto, ottenere ottimi prodotti da lievitazione. Ideale per chi non può fare a meno di pane, pizza e pasta fatta in casa e per chi ama le sfide di babà, brioches e ciambelloni. I modelli di ultima generazione, inoltre, sono corredati di accessori che vanno dal tritacarne all'insaccatore, consentendo di dare sfogo alle fantasie culinarie più ardite

nche per servire il vino alla migliore temperatura