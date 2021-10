Bonus domotica: cos'è e come ottenerlo

Tra le varie agevolazioni fiscali, c'è un bonus che consente di acquistare sistemi intelligenti, di ultimissima generazione, che consentono di gestire da remoto diverse funzioni, grazie ad app intuitive da installare su smartphone o tablet, e consentono un consistente risparmio in termini di consumo. Compreso nel cosiddetto "ecobonus" previsto per le spese di miglioramento energetico, è stato rinnovato anche per l'anno in corso

Il bonus per la domotica

Il bonus per la domotica consiste in una agevolazione del 65% sulle spese effettuate per l'acquisto e l'installazione di sistemi intelligenti di controllo domestico: ad esempio regolazione della temperatura, gestione degli infissi, regolazione dell’illuminazione e impianti di videosorveglianza.

Può essere fruito sotto forma di:

credito di imposta, da utilizzare a rate fisse costanti nella dichiarazione dei redditi

sconto sulla fattura dei lavori

cessione a soggetti terzi.

A chi spetta il bonus

Beneficiari del bonus domotica sono:

persone fisiche che sostengono le spese oppure proprietarie degli immobili in cui si effettuano le installazioni (anche i conviventi)

coloro cui spetta il reddito di impresa

associazioni tra professionisti

enti pubblici e privati che sono soliti svolgere attività di tipo commerciale

istituti autonomi che gestiscono le case popolari

cooperative di abitazione a proprietà indivisa

artigiani, professionisti e imprenditori nel caso di immobili strumentali alle loro attività

Quando scade l’agevolazione

Ultimo giorno disponibile per gli acquisti agevolabili è il prossimo 31 dicembre 2021.

Per ottene il bonus è necessario effettuare il pagamento mediante bonifici bancari o postali riportanti causale del versamento, codice fiscale di chi fruirà della detrazione e codice fiscale o numero di partita Iva dell’azienda che ha svolto i lavori (non sono ammessi i contanti). Tutti i documenti che attestano l'acquisto e il costo vanno conservati per almeno 5 anni, ai fini di eventuali controlli fiscali i.

