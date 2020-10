Covid, sempre meno posti in terapia intensiva: ipotesi Milano per i ricoveri

Potrebbero aprirsi le porte dell'ospedale Covid allestito in Fiera a Milano, per alcuni dei positivi al Coronavirus campani.

Fortemente voluto dal presidente lombardo Attilio Fontana e realizzato sotto la supervisione di Guido Bertolaso, l'ospedale definito "l'astronave" dallo stesso Bertolaso è stato per mesi al centro delle polemiche: con 20 milioni di euro spesi, è rimasto sostanzialmente inutilizzato.

Adesso che i ricoveri in terapia intensiva in Campania stanno crescendo non è da escludere nessuna soluzione, ed è la stessa Lombardia a far trapelare l'ipotesi.

Del resto la situazione del Cotugno, ad esempio, parla chiaro: è stato necessario organizzare 14 nuovi posti letto (alcuni dei quali di terapia intensiva e subintensiva) per far fronte all'attuale situazione del contagio che è in forte crescita.