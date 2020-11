Come mantenere in ordine il bagno senza stress

Come la cucina, il bagno è un ambiente in cui igiene e ordine sono fondamentali. Per riuscire nell'impresa senza eccessiva fatica serve solo un po' di organizzazione. Ecco i migliori suggerimenti raccolti per voi:

I contenitori

Economici, funzionali, pratici, impilabili e colorati, daranno un contributo essenziale per organizzare gli spazi. In plastica, di stoffa o in vimini sono ottima per conservare gli asciugamani come i prodotti di bellezza, igienici e medicinali, soprattutto se il bagno è piccolo e non si può disporre di una cassettiera.

Mensole e attaccapanni nascosti

La parte su cui apre la porta è perfetta per uno stendino verticale o porta asciugamano.

Cestini di vimini

Intramontabili, grandi o piccoli, da utilizzare come portabiancheria o portaoggetti, ceste e cestini di vimini danno un aspetto romantico al bagno e conterranno qualsiasi cosa.

Pulizia

Per avere il bagno in ordine la pulizia è fondamentale. Innanzitutto attenzione al calcare, che con il tempo tende ad ingiallire dando un pessimmo aspetto ad igienici e rubinetterie. Se i detersivi chimici non vi piacciono, ricorrete al bicarbonato oppure all'aceto.

Una cura particolare va inoltre riservata alla doccia, dove potrebbe avvenire la formazione di muffa.

