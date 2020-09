E' possibile avere animali domestici e mantenere casa pulita e profumata?

E' possibile tenere in casa uno (o più) amici di pelo e mantenere la casa pulita e profumata? La missione non è impossibile. Ecco come fare:

Cani, gatti e peli

Proprio come gli umani anche gli animali tendono a perdere il pelo, in particolare nei periodi di muta. Per evitare di trovare ovunque peli di gatti, cani o conigli è importante spazzolarli almeno una volta al giorno o almeno accarezzarli con l'apposito guanto gommato raccogli-peli: al quattrozampe l'operazione piacerà moltissimo, soprattutto se a farla saranno i i bambini. Mantenere un regime alimentare corretto e limitare le situazioni di stress aiuteranno inoltre a diminuire notevolmente la perdita dei peli.

Se divani, poltrone o cuscini sono comunque invasi dai peli, una valida soluzione può essere

- la spazzola levapelucchi: il rullo di nastro adesivo rimuoverà i peli dai tessuti e dalle superfici dei mobili. Se in casa non l'abbiamo, il fai-da-te aiuterà a realizzarne una efficiente ed economica: basterà prendere del nastro per imballaggio, avvolgerlo intorno alle dita con la parte adesiva verso l'esterno e passare il "guanto" così realizzato su copriletti e divani;

- l’aspirapolvere: è la soluzione più rapida ed efficace, soprattutto con i nuovi modelli senza filo, maneggevoli e leggeri, che possono essere passati su pavimenti e tappeti.

- guanti in gomma o panno in microfibra: sarà sufficiente inumidire appena il guanto o il panno e passarlo rapidamente sui rivestimenti di divani e poltrone, spingendo i peli in un'unica direzione, in modo poi da raccoglierli facilmente;

- la spugna: se i peli sono su abiti o tessuti d'arredo da lavare, provate a metterli in lavatrice assieme ad una spugna da bagno, di quelle che si utilizzano per la doccia. Alla fine del lavaggio l'effetto sarà sorprendente

I cattivi odori

Come le persone anche alcuni cani o gatti emanano un odore più forte e persistente: dai rivenditori specializzati è possibile trovare "deodoranti" specifici per loro, pensati per rispettarne in pieno la salute .

Se il cattivo odore proviene invece dalla lettiera, oltre a pulirla ogni giorno, provate a spargere un po' di bicarbonato sotto la sabbietta: assorbirà l'odore impedendo che si espanda per tutta la casa.

