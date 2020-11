Tutti i colori dell'albero di Natale e come evitare di cadere nel kitsch

La voglia di dribblare la tristezza di questi giorni, tra restrizioni imposte dall'epidemia di Covid e dolore per la scomparsa del Pibe de oro, sta spingendo tantissimi napoletani a decorare con largo anticipo la casa con gli addobbi natalizi e in molte case già si vede spuntare l'albero di Natale.

Se siete in cerca di ispirazione, ecco qualche spunto:

Albero di Natale bianco

La tendenza del Natale 2020 è il cozy o stile scandinavo. Tra i colori che rappresentano meglio questo stile c’è senza dubbio il bianco che dona luce e profondità anche agli ambienti più piccoli. Per ricreare il perfetto stile scandinavo, è possibile abbinare il total white ad accessori in legno o, per un effetto più glam, in vetro e argento

Albero di Natale azzurro

Il classico azzurro in questo Natale 2020 avrà sicuramente un significato in più: azzurro è infatti il colore del Napoli.

Albero di Natale green

Green non è solo il colore, ma anche il mood di queste festività. I colori della terra la fanno da padrone accostati a materiali naturali e plastic free. Dal verde bottiglia al color ruggine, fino ad elementi in legno, l’albero di Natale non potrà fare a meno di fiori, foglie, pigne e addobbi tutti realizzati a mano o con materiali di riciclo.

Albero di Natale rosso

Il rosso resta il colore natalizio per eccellenza . Chi ama lo stile vintage può accostare elementi in oro o argento.

Albero di Natale rosa

Chi ama lo stile romantico potrà sbizzarrirsi anche con il rosa. La nuance chiara e delicata può avere una marcia in più se declinata con l’oro, se invece si cerca un effetto più raffinato potete ricorrere al lilla o al rosa cipria.

Albero di Natale dorato

Classico e chic, l’oro è intramontabile per le feste natalizie. Decorazioni e addobbi dorati permettono di avere un ambiente brillante in pieno stile natalizio. Se volte creare un ambiente glam, potete spruzzare alcuni rami dell’albero con vernice gold.

Albero d Natale nero e grigio

I patiti del minimal e chi ama osare davvero potrà scegliere addobbi neri e grigi. Le decorazioni con queste nuances impazzano

Albero di Natale Shabby Chic

Lo shabby chic è tra i trend degli ultimi anni e non poteva mancare anche in questo Natale. Lo stile romantico e vintage non può fare a meno di nastri, pizzi, stelline e ghirlande realizzate in legno e con materiali di recupero.

Albero di Natale vintage e british

Gli amanti del vintage e del tartan quest’anno potranno avere l’albero dei sogni, basterà utilizzare le decorazioni della nonna per avere un effetto retrò. Il tocco british, invece, può essere dato da palline e decorazioni in tessuto scozzese e gli immancabili biscotti allo zenzero da appendere ai rami.

Albero di Natale tropicale

L’estate è lontana, per i nostalgici di sole e temperature miti è possibile ricreare l’atmosfera delle spiagge tropicali direttamente nel salotto di casa riempiendo l’albero di colori accesi, fenicotteri rosa e tucani al posto di o assieme a elfi e renne .Prodotti online

Albero di Natale

Albero di Natale bianco

Decorazioni Albero di Natale bianco e rosa

Decorazioni Albero di Natale oro e rosso

Decorazioni di legno

Decorazioni Natalizie vintage