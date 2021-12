Decorazioni di Natale: cosa fa davvero moda quest'anno

Se amate l’interior designer tanto quanto siete fashion addicted, è sicuramente Natale il momento migliore per scatenarvi. Oltre il classico albero e/o presepe, infatti, è l'intera casa che può essere "vestita" in linea con il mood del periodo. Ecco come

L'ingresso

All'ingresso di casa, si tratti di un villino come di un appartamento in condominio, non può certo mancare un segno di benvenuto natalizio. Il vero must è il festone copriporta, decorato con palline e illuminato a led. Per chi ama lo stile eco chic, invece, c'è la classica ghirlanda che può essere realizzata anche con il fai-da-te utilizzando rami, pigne, bacche e materiali naturali

Il salotto

Per dare un'immediata idea di festa ed allegria niente di meglio (e più economico) dei cuscini: federe con renne, scritte e paesaggi innevati renderanno ancora più accogliente l'ambiente. Da completare con plaid a tema e, ovviamente, candele a go-go.

Ninnoli

Mobili, tavoli e tavolini, porte, maniglie: ogni superficie può essere abbellita con le decorazioni. Da non dimenticare alberelli, casette, tazzine, schiaccianoci e vassoi a tema che regalano la giusta atmosfera nataliza a qualsiasi ambiente.

La tavola

In questo periodo sono decisamente irrinunciabili per colazioni, pranzi e cene i centrotavola a tema: classici realizzati con elementi naturali (pigne, bacche e rami) oppure innovativi come con palline e lucine a led.

I colori

Per avere una casa "natalizia" davvero elegante non si possono trascurare i colori: oro, combinato con colori scuri, bianco per chi ama il minimal, verde che richiama assieme la speranza e le foreste di abeti, rosso che è il colore di Natale per eccellenza ma anche, per i più arditi, rosa confetto scelto dai trend setter come il vero colore del Natale 2021.

