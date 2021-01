Vomero: apre un mega Scavolini Store

Nonostante l'epidemia, prosegue il piano di sviluppo del canale retail di Scavolini che apre un nuovo Store monomarca a Napoli, al Vomero, interamente dedicato a cucine, living e bagni firmati dall’azienda

Il nuovo punto vendita monomarca nasce dalla collaborazione con Gemar Arredamenti Merola Sas e si trova in via Caldieri.

Oltre 280 mq la superficie espositiva, destinata alle migliori proposte del brand: prime tra tutte le ultime cucine DeLinea e Mia by Carlo Cracco e poi modelli best seller come Carattere, Favilla e Liberamente. Presenti poi le più sofisticate soluzioni living, mentre l’offerta di arredo bagno è rappresentata dalle collezioni Idro e Diesel Open Workshop e dalla nuova linea Tratto.

Plus

La clientela sarà affiancata in tutte le fasi, dalla progettazione all'assistenza post-vendita, e sono numerosi i plus offerti dallo Store: rilievo misure, progettazione computerizzata, preventivi, trasporto e montaggio della cucina - tutti compresi nel prezzo - smaltimento usato, accesso ai disabili e un comodo parcheggio. Non mancano infine un’area kids e un’area relax per godere al meglio l’esperienza nel mondo Scavolini. Lo store resta aperto da lunedì a sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.