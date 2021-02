San Valentino: idee e consigli per la camera da letto

Chi a San Valentino vuole sorprendere il partner - senza stress e senza spendere un occhio della testa - può organizzare la più magica delle atmosfere restando comodamente in casa.

Una magica atmosfera in camera da letto

Creare un ambiente romantico non è assolutamente difficile. Ecco cosa occorre, oltre a un piccolo regalo magari da nascondere sotto al cuscino:

Illuminazione

L’illuminazione ha un ruolo decisamente importante. Irrinunciabili le candele, un grande classico per diffondere luce soffusa e raffinata, meglio ancora se leggermente profumate. Per chi preferisce accendere un altro tipo di fuoco, perfette invece le lucine a led, ovviamente da scegliere sui toni del rosso o del bianco caldo o un abat-jour con la scritta “love” sistemato in punto strategico.

Biancheria da camera

Le lenzuola bianche sono intramontabili, ma per una volta si può osare e sceglierne di seducenti di raso nero e completare l'effetto alcova cospargendo il letto di petali di rosa, ovviamente rossa, magari a formare un cuore. Gli amanti dello stile Shabby Chic opteranno invece per lenzuola bianche e fiori rosa, per un letto dolce e romantico.

Il rosso è un evergreen: copripiumini, lenzuola e cuscini total red o con fantasie a tema sono perfetti per qualsiasi età.

Tende romantiche

Per un'atmosfera davvero romantica, al pari delle luci, tende e veli sono irrinunciabili: con le loro trasparenze creeranno un sensuale effetto "vedo non vedo".

Decorare le pareti

Quando si decide di addobbare una stanza a tema, bisogna fare attenzione ai minimi dettagli: oltre agli elementi d’arredo, si può ricorrere a pratici sticker murali fatti di pensieri romantici, da rimuovere una volta passata la festa: si possono posizionare sulla testata del letto, sullo specchio o direttamente sulle pareti.

Musica e vino

Due calici in glacette con prosecco o champagne sul comodino, meglio ancora se accompagnati da fragole e cioccolato fondente al 70%, musica giusta e al giusto volume e via alla più romantica serata dell'anno

