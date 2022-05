Balcone piccolo: le migliori soluzioni d'arredo per viverlo d'estate

Godersi in tutta comodità un balconcino non è impossibile: bastano un po' di strategia e i giusti pezzi d'arredo

Infissi e pavimento

Una vetrata a scorrimento laterale e pavimentazione identica tra interno ed esterno della casa aumenteranno non solo la prospettiva ma anche la fruibilità dello spazio,consentendo di creare un oppen space nel senso più vero dell'espressione. Per evitare polvere o proteggere un pavimento delicato sarà sufficiente un tappeto in cocco, possibilmente in tonalità chiare. Cuscini e pouf consentiranno di stare comodi senza togliere spazio

Pieghevoli e a scomparsa

Con uno spazio ridotto è consigliabile puntare su mobili funzionali come sedie e tavoli pieghevoli o mensola da agganciare alla parete come piano d’appoggio. Attenzione: se in casa ci sono bambini prestate la massima attenzione a non sistemare niente vicino alla ringhiera su cui possano salire e sporgersi

Piante e fiori verticali

Per evitare che i vasi occupino spazio prezioso possiamo creare un vero e proprio giardino verticale, lungo la parete oppure lungo la ringhiera.

Il compromesso tra atmosfera e arredamento: illuminazione

Per l’illuminazione, se vogliamo il massimo effetto senza spendere molto via libera ai led, che offrono infinite soluzioni senza togliere alcuno spazio.

