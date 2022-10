Letto contenitore: è buono oppure no?

In casa, si sa, gli armadi non bastano mai. Soprattutto se lo spazio è poco, tra gli arredi che promettono di essere più funzionali all'esigenza di spazio per conservare e riporre spicca sicuramente il "letto contenitore". Disponibile in ogni misura - singolo, matrimoniale e da una piazza e mezzo - in commercio si trova con diversi sistemi di apertura.

I modelli

I letti contenitore si presentano con differenti sistemi di apertura:

Apertura orizzontale : grazie a un sistema di leve e binari, rete e materasso si alzano congiuntamente in senso orizzontale, consentendo di recuperare anche lo spazio sotto la testata

: grazie a un sistema di leve e binari, rete e materasso si alzano congiuntamente in senso orizzontale, consentendo di recuperare anche lo spazio sotto la testata Apertura inclinata : la rete e il materasso si sollevano inclinandosi verso la spalliera anteriore o testiera del letto che, dunque, ha uno spazio inferiore rispetto alla spalliera posteriore

: la rete e il materasso si sollevano inclinandosi verso la spalliera anteriore o testiera del letto che, dunque, ha uno spazio inferiore rispetto alla spalliera posteriore Apertura easy up : l'apertura avviene in due step: inclinata prima, quindi orizzontale, per consentire un accesso più agevole al vano e anche rendere disponibile l'intero spazio sottostante

: l'apertura avviene in due step: inclinata prima, quindi orizzontale, per consentire un accesso più agevole al vano e anche rendere disponibile l'intero spazio sottostante A cassetti: rete e materasso non si sollevano. Lo spazio extra è infatti ricavato mediante cassetti, facili da aprire, ma con meno spazio a disposizione

Letto contenitore: i vantaggi

Qualsiasi sia il modello, un letto contenitore tra i vantaggi presenta:

spazio per riporre : dalla biancheria da camera, ai vestiti del cambio di stagione alle collezioni di fumetti o libri, il vano può accogliere qualsiasi cosa

: dalla biancheria da camera, ai vestiti del cambio di stagione alle collezioni di fumetti o libri, il vano può accogliere qualsiasi cosa ordine e organizzazione : più spazio significa sempre più ordine in casa e migliore organizzazione

: più spazio significa sempre più ordine in casa e migliore organizzazione funzionalità : mantiene quello che promette in termini di spazio recuperato e si adatta a qualsiasi ambiente e stile

: mantiene quello che promette in termini di spazio recuperato e si adatta a qualsiasi ambiente e stile praticità: la tecnologia consente aperture agevoli e, in più, soprattutto con i modelli ad apertura orizzontale, si può fare il letto senza doversi piegare

Letto contenitore: gli svantaggi

Tra gli aspetti negativi da considerare prima di acquistare un letto contenitore c'è

pulizia : la struttura del letto poggia direttamente sul pavimento che, perciò, sarà molto complicato da pulire

: la struttura del letto poggia direttamente sul pavimento che, perciò, sarà molto complicato da pulire igienicità: il contenitore è generalmente ben isolato dall’esterno, per impedire l'accumulo di polvere e acari. In ogni caso, però, andrà pulito periodicamente: missione praticamente impossibile senza aspirapolvere e, soprattutto, senza rimuovere il contenuto che, precauzionalmente, sarà preferibile conservare negli appositi sacchetti per biancheria o abiti

Prodotti online

Letto contenitore matrimoniale

Letto contenitore una piazza e mezzo

Letto contenitore singolo

Letto contenitore con cassetti