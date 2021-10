Le più belle decorazioni di Halloween con il fai da te

E' partito il conto alla rovescia per la magica notte di Halloween. Ecco quindi alcune idee semplici e ad effetto per decorare casa e creare l'atmosfera tipica della notte più spaventosamente divertente dell'anno.

Esterni

Giardino, terrazzo, balcone o finestra, la notte di Halloween non può mancare una decorazione luminosa. Per un risultato d'effetto, per l' esterno scegliete zucche di dimensioni e colori differenti e sistematele strategicamente nei punti più visibili dalla strada, quindi illuminatele con una catena di luci gialle o rosse, ovviamente rigorosamente da esterni e a marchio CE.

La tavola

Anche la notte di Halloween, a Napoli, vede protagonista il cibo. La sera del 31, infatti, è l'occasionegiusta per organizzare una cena in compagnia. Le zucchette, di formi e colori diversi, oppure un'unica grande zucca diventano un centrotavola perfetto. Se optate per la zucca grande, potete svuotarla e intagliarla, e collocare all'interno spiedini a tema che saranno un ottimo antipasto oppure il pane (in questo caso proteggetelo da qualsiasi contatto diretto con l'interno della zucca che, essendo umido, lo danneggerebbe).

La casa

Via libera alla fantasia, con un pieno di zucche, da posizionarle in ogni angolo e illuminare con candele (assicuratevi che le fiammelle non raggiungano arredi o tessuti e che i bambini non possano arrivare a toccarle) o, meglio ancora, con catene luminose.

Sagome di fantasmi, gatti e mostri, intagliate in carta bianca o nera, con l'aiuto dei piccoli di casa completeranno l'effetto.

Se amate le piante e volete renderle protagoniste di Halloween, la zucca diventa un vaso originale e home made. Dovete tagliare la parte superiore della zucca con un coltello ed eliminare la polpa interna. Una volta svuotata la riempite di terriccio in cui inserirete le vostre piante preferite.

Prodotti online

Zucca

Stencil di Halloween

Tempere lavabili

Kit intaglio zucca Halloween