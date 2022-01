Cucina piccola: le migliori idee per guadagnare spazio

La cucina è tra gli ambienti più importanti e più utilizzati di una casa. Come fare, quindi, se si ha poco spazio?

Una cucina piccola, sfruttata in maniera creativa, può consentire risultati di grande effetto, sia in termini di vivibilità che di estetica. Ecco le idee migliori:

1 Colori

Soprattutto se non abbiamo molta luce naturale, i colori più chiari sono l'ideale per aumentare il senso di spazio: innanzitutto bianco, panna, avorio, e poi tutte le tinte pastello come il verde acqua o il celeste.

2 Contrasti

Per dare brio all'ambiente, si può ricorrere a contrasti forti. Ad esempio con il nero o il blu scuro o il rosso che possono essere scelti per finiture come le maniglie o le mensole.

3 Righello e piantina

Per capire come organizzare la cucina è fondamentale decidere quali sono gli elementi essenziali, ad iniziare dagli elettrodomestici. Quindi, armati di calcolatrice per determinare le proporzioni, piantina, righello e pazienza bisogna procedere per tentativo, come in un puzzle, fino a trovare la soluzione più confacente e soddisfacente per utilizzare al meglio ogni centimetro.

4 Pareti multiuso

Le pareti, anche quando non è possibile posizionare mobili pensili, possono essere "riconvertite" grazie a barre di acciaio con ganci per i diversi utensili e piccoli elettrodomestici o minimensole per contenitori sovrapponibili.

5 Il frigo

Il frigo è indispensabile, ma non deve necessariamente essere mastodontico. Soprattutto se si vive da soli si può optare per un modello a dimensioni ridotte, recuperando spazio per un mobile contenitore o la lavastoviglie. Per bibite e acqua si può scegliere un minifrigo da design che farà splendida figura in salotto.

6 La cappa

La cappa può essere sostituita da un pratico aspiratore, rcuperando lo spazio sovrastante per un pensile e/o mensole.

7 Cassetti

A vista, per non avere l'ingombro dello sportello in apertura, oppure con ruote, da posizionare sotto il tavolo o muovere a piacimento e utilizzare anche come piano di lavoro, sono soluzioni pratiche ed economiche che consentono di recuperare spazio.

8 Contenitori terra-cielo

Sono mobili che sfruttano ogni centimetro, fino al pavimento, dunque privi di "piedi" o "zoccoli". Ovviamente sul fondo avremo cura di posizionare scatole impermeabili o comunque isolanti.

9 Delocalizzare

Non tutto ciò che ha a che fare con la cucina deve necessariamente anche starci. Piatti e bicchieri, ad esempio, possono essere riposti in salone, anche in bella mostra. Come anche alcuni accessori. L'importante è pensare in grande, senza confini.

10 Piatti troppo grandi

Se non c'è spazio per conservarli in un mobile, allora utilizziamoli come decoro appendendoli alle pareti del salone o del corridoio. Con gli appositi ganci, sarà facile sia prenderli che riporli.

