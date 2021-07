Estate: anche a Napoli è crochet mania

I capi lavorati all'uncinetto sono sicuramente tra le principali tendenze moda di questa estate: per essere trendy è praticamente impossibile non avere almeno un top o un bikini lavorati a crochet. La tendenza, sicuramente favorita dal lockdown per la pandemia, non riguarda solo le donne, ma anche un gran numero di uomini. Uno per tutti: Tom Daley, il tuffatore americano, oro olimpico a Tokyo2021 che, come ha raccontato su Instagram, per combattere lo stress della competizione ha dato libero sfogo alla sua passione, appunto l'uncinetto, realizzando una sacca porta medaglia.

L'uncinetto fa bene alla salute

Psicologi e studiosi del comportamento sono concordi nel ritenere che il movimento lento e costante delle mani che eseguono la magia dell'uncinetto aiuta ad allentare l'ansia e abbassa anche la pressione sanguigna, contribuendo a regolarizzare respiro e battito cardiaco.

Lavorare all'uncinetto, poi, porta benefici anche all'autostima perché consente di realizzare oggetti utili solo grazie alle proprie mani e alle proprie capacità.

Crochet mania napoletana

Nati dalla genuina passione per il crochet e per condividere informazioni su modalità di lavorazione, schemi e filati, modelli e taglie, stanno rapidamente conquistando il popolo di Facebook la pagina e il gruppo Crochet mania (www.facebook.com/accessoricrochet) creati da qualche giorno dalla giornalista e scrittrice napoletana Alessandra Del Prete, che l'uncinetto lo lavora da quando era una bambina.

(Foto Giuseppe D'Anna)

"Rispetto alle altre pagine sull'argomento già presenti in rete - spiega Alessandra - Crochet mania si propone di raccogliere tutto, ma proprio tutto ciò che riguarda il mondo dell'uncinetto e della maglia in generale: notizie, novità, curiosità e anche video di corsi base per principianti e schemi e consigli per i più navigati".

Uncinetto d'autunno

Per il prossimo autunno Alessandra annuncia grandi novità: pandemia permettendo, infatti, saranno organizzati incontri ed eventi a tema non solo per familiarizzare col mondo del crochet o migliorare le capacità già acquisite, ma anche per far incontrare tra loro, e condividere esperienze e conoscenze, persone che condividono la stessa passione.