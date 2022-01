Corridoio: le idee più intelligenti per recuperare spazio utile

Tra gli spazi meno utilizzati della casa ci sono sicuramente corridoi e disimpegni. Erroneamente ritenuti semplici zone di passaggio, possono riservare non poche possibilità per chi è alla ricerca di soluzioni per riporre o conservare. Ecco dunque le idee migliori per realizzare pratici armadi porta-tutto:

Contenitori a scomparsa

E' sufficiente uno spazio anche minimo per ricavare un armadio o un mobile contenitore in cui riporre scarpe o capi di abbigliamento senza soffocare l'ambiente: telaio e ante scorrevoli consentiranno anche al corridoio più stretto di assurgere a nuova vita.

Specchi a go-go

Se intendiamo utilizzare l'intero spazio dal pavimento al soffitto, per evitare di rendere l'ambiente troppo angusto la soluzione migliore è sicuramente quella delle ante a specchio, che riflettono la luce e ingrandiscono lo spazio.

Cartongesso e creatività

Se non volgiamo spendere molto, per non rinunciare all’armadio a muro è possibile puntare sul versatile ed economico cartongesso per la struttura esterna, da pittare nel medesimo colore delle pareti oppure rivestire con carta da parati per dare carattere. L'interno è facilmente risolvibile con pratiche ed economiche strutture in metallo o scatoloni impilabili in plastica e/o tessuto.

Armadio su misura

Se il budget lo consente, l'armadio a muro resta ovviamente la soluzione ideale per sfruttare al meglio ogni centimetro a disposizione, con la finitura che si preferisce, senza dimenticare che i colori chiari restano l'alleato migliore per dare ariosità agli ambienti.

Prodotti online

Armadio a muro in legno

Armadio con ante a specchio

Armadio a muro con ante scorrevoli