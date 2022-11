Tavolo del soggiorno: come calcolare la dimensione ideale

Come abbiamo imparato nei lunghi giorni del lockdown, il soggiorno ormai non è più solo il luogo di ritrovo della famiglia, ma sempre più spesso anche postazione di lavoro o studio per uno o più componenti della famiglia. Il tavolo dunque, oltre che per mangiare, serve anche scrivania: per questo deve essere versatile, in modo da poter essere utilizzato al meglio, e soprattutto ergonomico per consentire la postura migliore.

Le dimensioni

Allungabile, a consolle o apribile, l’altezza standard di un tavolo deve essere tra i 70 e i 75 cm per consentire di sedersi in modo appropriato per la schiena.

La larghezza minima ideale è di 80 cm per sistemare senza difficoltà piatti e bicchieri oppure un pc portatile o i libri per studiare.

Se in casa vive una sola persona, la lunghezza non deve essere inferiore ai 62 cm perché è lo spazio minimo necessario a chi è seduto per muovere agevolmente.

Se il tavolo non potrà essere a centro stanza, lo spazio tra la parete non dovrebbe essere inferiore ad 80 cm per arrivare a 120 cm nella zona di passaggio.

La forma

La forma non è solo questione di gusto, ma soprattutto di spazio:

Tavolo quadrato : è il più classico ed è disponibile in differenti misure. Per quattro persone le misure ideali sono 100×100 cm con uno spazio libero intorno di 50/60 cm. Per 8 persone, invece, bisognerebbe acquistare un tavolo di almeno 140×140 cm

: è il più classico ed è disponibile in differenti misure. Per quattro persone le misure ideali sono 100×100 cm con uno spazio libero intorno di 50/60 cm. Per 8 persone, invece, bisognerebbe acquistare un tavolo di almeno 140×140 cm Tavolo rettangolare : ideale se si ha una camera che si sviluppa in lunghezza, per 4 persone deve essere almeno di 140x180 cm

: ideale se si ha una camera che si sviluppa in lunghezza, per 4 persone deve essere almeno di 140x180 cm Tavolo rotondo : adatto ad ambienti ampi, deve avere attorno un passaggio di circa 45/60 cm. Il diametro di un tavolo tondo per 4 persone non dovrebbe superare i 90/110 cm

: adatto ad ambienti ampi, deve avere attorno un passaggio di circa 45/60 cm. Il diametro di un tavolo tondo per 4 persone non dovrebbe superare i 90/110 cm Tavolo ovale: decisamente elegante, occupa però molto spazio. Le dimensioni standard sono per la lunghezza da 160 a 200 cm e per la profondità 110 cm

I materiali

La scelta del materiale è questione di gusto, ma anche di praticità

Legno : bello, elegante e adatto a qualsiasi ambiente, è però estremamente sensibile a calore, graffi ed urti.

: bello, elegante e adatto a qualsiasi ambiente, è però estremamente sensibile a calore, graffi ed urti. Vetro : fondamentale per conferire resistenza lo spessore, che però renderà il tavolo molto pesante e quindi difficile da spostare. Facile da pulire, è sensibile ai graffi

: fondamentale per conferire resistenza lo spessore, che però renderà il tavolo molto pesante e quindi difficile da spostare. Facile da pulire, è sensibile ai graffi Materiali sintetici: resistenti, pratici e colorati daranno una spinta in più alla camera

Il colore

In questo caso è solo questione di gusto. Anche se gli esperti di colore suggeriscono tinte chiare per gli ambienti di dimensioni ridotte, e colori decisi per camere che hanno bisogno di "carattere".

