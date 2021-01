Come farsi la palestra in casa

Se tra freddo e restrizioni anti-Covid, almeno per ora, andare in palestra sembra un miraggio, restare e/o tornare in forma non è impossibile, soprattutto se si allestisce una palestra domestica.

Creare un angolo fitness a casa non solo è semplice, ma non richiede neanche grosse spese.

Dove posizionare la palestra

La prima cosa da fare è individuare lo spazio che più fa alle nostre esigenze, possibilmente con un'apertura verso l'esterno - finestra o balcone - per assicurare il ricambio dell’aria. Anche l’illuminazione svolge un ruolo importante, sia per infondere ottimismo, sia per guardare bene quello che si fa. Ideale, infine, la presenza di un ampio specchio per poter verificare posture e movimenti.

Pavimento della palestra

Per creare una buona palestra domestica non è necessario procedere al alcuna ristrutturazione. Tuttavia è importante rivestimento antiurto, antitrauma ed antiscivolo pensato per fornire stabilità: perfetti i pannelli di gomma o gli appositi tappetini antiscivolo.

Gli attrezzi immancabili

Gli attrezzi vanno scelti in base agli obiettivi da raggiungere:

tapis roulant : per chi deve allenarsi nella corsa o ha necessità di camminare, esercizi fondamentali per bruciare grassi e tonificare le gambe. Si tratta inoltre di uno strumento molto utile per attivare la circolazione sanguigna;

: per chi deve allenarsi nella corsa o ha necessità di camminare, esercizi fondamentali per bruciare grassi e tonificare le gambe. Si tratta inoltre di uno strumento molto utile per attivare la circolazione sanguigna; cyclette : consente di dimagrire e rassodare glutei e cosce migliorando la micro-circolazione. Ha il vantaggio di migliorare la postura, in particolare se si trascorrono molte ore al pc;

: consente di dimagrire e rassodare glutei e cosce migliorando la micro-circolazione. Ha il vantaggio di migliorare la postura, in particolare se si trascorrono molte ore al pc; ellittica : perfetta per allenare tutto il corpo e concentrarsi in particolare su gambe, glutei, braccia e addome. Consente di eseguire movimenti circolari che non stressano le articolazioni;

: perfetta per allenare tutto il corpo e concentrarsi in particolare su gambe, glutei, braccia e addome. Consente di eseguire movimenti circolari che non stressano le articolazioni; vogatore : imprescindibile se siamo alla ricerca di un programma di allenamento completo: è in grado di sviluppare quasi tutti i muscoli delcorpo. Con un unico macchinario si possono infatti far lavorare cosce, glutei, addominali, pettorali e schiena;

: imprescindibile se siamo alla ricerca di un programma di allenamento completo: è in grado di sviluppare quasi tutti i muscoli delcorpo. Con un unico macchinario si possono infatti far lavorare cosce, glutei, addominali, pettorali e schiena; panca : rafforza le spalle e le braccia. Bicipiti e tricipiti saranno allenati anche senza l’uso di pesi e bilanciere;

: rafforza le spalle e le braccia. Bicipiti e tricipiti saranno allenati anche senza l’uso di pesi e bilanciere; gradino da step : occupa poco spazio ed inserendolo nel workout garantisce glutei e cosce tonificati;

: occupa poco spazio ed inserendolo nel workout garantisce glutei e cosce tonificati; manubri e bilancieri: anche questi poco ingombranti, grazie alla copertura in plastica, sono antiscivolo e utili per rafforzare la muscolatura.

Ovviamente gli attrezzi più grandi andranno posizionati lungo la parete, considerando lo spazio necessario per i movimenti.

Gli accessori in più

Per rendere la sessione d’allenamento più divertente, non possiamo rinunciare ad un impianto stereo. Un televisore delle giuste dimensioni consentirà di allenarsi con un istruttore virtuale. Irrinunciabile, infine, lo specchio per controllare i nostri movimenti.

