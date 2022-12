Gli alberi di Natale delle star: tendenze e novità del 2022

Vero protagonista dei social, durante le festività, è l'albero di Natale che, quindi, deve essere favoloso, seducente e luccicante, in una sola parola instagrammabile. Ma come ottenere un risultato strepitoso? I suggerimenti migliori vengono proprio dalle star dei social. Eccone alcuni:

L'importanza delle luci

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto luci che cambiano colore battendo le mani.

Cristiano Ronaldo e di Georgina Rodriguez hanno realizzato un albero dove domina il bianco reso davvero speciale dall’illuminazione attivata tramite app.

Attenzione: per un risultato spettacolare, oltre che "intelligenti", le lucine dell'albero devono essere tante e ben distribuite.

Gli addobbi

Millie Bobby Brown, la star di “Stranger Things”, con il fidanzato Jake Bongiovi ha ottenuto un risultato da sogno con decorazioni di tipo classico, a partire dai colori: rosso, verde e oro. A completare il tutto bacche, ramoscelli e festoni.

Per un tocco personale, l’attrice che interpreta Undi nella celebre serie tv ha aggiunto palline a 2D con le iniziali proprie e del ragazzo.

Oro for ever

Decisamente il colore di tendenza per questo Natale è oro: ideale per realizzare un albero social e molto elegante, come quello mostrato da Michelle Hunzinker che lo ha addobbato con fiocchi e fiori extralarge. L'oro a Natale è decisamente glam, soprattutto se abbinato con il bianco

I colori

Il classico abete verde può non essere sufficiente per chi ama l'originalità, come Simona Ventura che ha scelto un albero di Natale bianco e decorazioni sul blu, assieme a luci fredde.

Una soluzione non convenzionale è offerta dagli abeti rosa, da abbinare a decori e addobbi a contrasto o tono su tono per un effetto casa di bambole

