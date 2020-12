I colori di tendenza nel 2021

Appuntamento imperdibile per interior designers, trend setters e home stylists con l’istituto americano Pantone che per Capodanno presenta la tinta destinata a fare tendenza. Quest'anno la scelta è ricaduta su due colori in apparente contrasto tra loro ma capaci, mixati tra loro, di trasmettere forza e positività, cioè quello di cui abbiamo tutti bisogno dopo un anno pieno di ansie, incertezze e dolore.

I colori 2021

I colori scelti da Pantone per fare moda nel 2021 sono l' "Ultimate Grey", una tonalità di grigio freddo e neutro come i metalli più nobili, simbolo di eleganza ma anche di sicurezza e affidabilità, e l' "Illuminating", un giallo caldo e vibrante come il sole che infonde gioia e innesca ottimismo, riuscendo a dare luminosità anche agli ambienti più scuri.

L'abbinamento tra i due colori dà vita ad un mix di eleganza gioiosa e mai ridondante, che può essere fatta virare - in base ai gusti - sul minimal più essenziale come sulla ricercatezza sfarzosa.

Bagno

Una dominante gialla con accessori in grigio è decisamente perfetta per il bagno, soprattutto se piccolo, perché riesce a conferire profondità e a dare la giusta luminosità. Viceversa, per una stanza particolarmente grande, si può puntare sull'ultimate gray da vivacizzare con accessori in illuminating dal portasapone alle tende.

Camera dei bambini

L’Illuminating è ideale per rendere allegra e solare la camera dei bambini. Accostato all’Ultimate Grey, invece, si adatta perfettamente al mood degli adolescenti. Pareti in grigio e arredamento in giallo, dalle poltrone alla biancheria da letto renderà molto glam la stanza dei più grandicelli.

In alternativa si può puntare su mobili sui toni dell’acciaio e del legno completati da accessori gialli, perfetti per creare una ambiente allegro e stimolante.

Camera da letto

Il grigio è indubbiamente un colore che ispira calma e tranquillità: dunque è perfetto per la camera da letto. Se si vuole puntare sulla biancheria da camera, declinata sui toni dell’Ultimate Grey renderà l'ambiente elegante e sereno. Per un tocco di luminosa allegria basterà aggiungere tappeti o cuscini sui toni senape.

Sala da pranzo

Impossibile resistere alla tentazione di utilizzare i colori Pantone 2021 in questa camera: non c'è che l'imbarazzo della scelta tra tovaglie, piatti o bicchieri, cuscini e tende. Ritinteggiare le pareti di grigio conferirà all'ambiente un elegante aspetto minimal, confortevole ed accogliente. Via libera quindi a elementi come vasi e candele nelle nuance Illuminating o Ultimate Gray.

Prodotti online

Copricuscino Rettangolare

Cuscini Geometrici

Set di 4 Sedie

Poltrona Patchwork

Coperta in Pile

Vernice effetto lavagna