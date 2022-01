Ecco qual è il colore di tendenza del 2022

Come succede da quasi un quarto di secolo, l’Istituto del colore Pantone ha decretato il colore simbolo del 2022. Si tratta del "Very Peri": una tonalità di blu con sottotoni rossi e viola che ricorda il lilla.

Il Very Peri, che nelle sue sfumature dominerà nei prossimi 12 mesi sulle passerelle e in casa, è il primo colore che l’istituto non ha scelto nella palette, ma inventato dal nulla, per rappresentare al meglio il momento di transizione che stiamo vivendo e, soprattutto, la ricerca di una stabilità e normalità.

Gioioso e innovativo, scaturito dalla contaminazione tra rosso e blu, il very peri è dunque il colore della modernità.

I migliori accostamenti con il Very Peri

La scelta degli accostamenti, per nuances e materiali, dipende molto dall’atmosfera che si vuole ottenere:

- per un effetto delicato, perfetto il rosa e, per i rivestimenti, il velluto.

- il corallo è invece ideale per un ambiente giovane e dinamico, soprattutto se associato a finiture lucide.

- per chi non vuole rinunciare al classico, allora via libera al bianco e al grigio, in associazione con il legno

- i più eccentrici non resisteranno ad un abbinamento con il nero e a linee moderne e sinuose, laccate o opache.

Dove dare un tocco di Very Peri

Per dare un tocco di novità con il colore 2022, i più temerari potranno iniziare dalle pareti: un muro del soggiorno o della camera da letto in Very Peri di sicuro non passerà inosservato..

La carta da parati, anche solo per le finiture, dai paraspigoli ai paralumi e cornici, ci consentirà di introdurre una economica ventata di novità. Infinite le fantasie: dalle più classiche fiorate alle più moderne geometriche o minimal.

Se invece il Very Peri è il colore della vita (o almeno di una parte consistente), allora via libera ai rivestimenti di bagni e/o cucina. Dal paraschizzi al pavimento, l'unico limite è il budget.

Come cambiare look alla casa con il colore dell'anno senza spendere un occhio

Un modo per portare il Very Peri in casa senza svenarsi è sicuramente quello di puntare sui tessuti o sui complementi d'arredo:

- foulard e cuscini daranno nuova vita al divano come anche a sedie e poltrone

- plaid, lenzuola, copripiumone o tappeti renderanno perfettamente in stile anche la piùvintage delle camere da letto

- una cassettiera o delle sedie, stoviglie o semplicemente un copritavolo in Very Peri cambieranno aspetto alla cucina. Per chi vuole osare, certamente irresistibili i rubinetti in very peri come i rivestimenti da applicare con il fai-da-te: piastrelle adesive per un tocco di colore o linoleum per il pavimento

- un semplice tappeto della dimensione e materiale giusti, infine, consentirà di rinnovare qualsiasi ambiente della casa all'insegna del colore dell'anno, dal bagno all'ingresso, dal soggiorno alla camera dei ragazzi.

Utilizzare il Very Peri senza stravolgere gli ambienti è sempre possibile lavorando sui dettagli: una cornice o un vaso sono un ottimo modo per dare un'impronta di novità senza esagerare, così come la biancheria da casa .

Prodotti online

Tappeto

Federe cuscini

Carta da parati adesiva

Contenitore porta-oggetti