Arredamento: Napoli lancia la lampada quadro che ottiene il brevetto di innovazione tecnologica

Si chiama "Apparentia" ed è una singolare e affascinante la lampada-quadro nata a Napoli, a Calata Capodichino, nell'azienda fondata da Alfredo Giacometti che adesso la gestisce assieme ai suoi 5 figli Caterina, Linda, Elvira, Enzo e Carlo.

È tutta Apparentia

La lampada, tanto semplice nella struttura quanto geniale nell'ideazione, ha ottenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy la registrazione come brevetto di innovazione tecnologica: ''Quando è spenta - spiega Caterina Giacometti - appare come una semplice tela bianca incorniciata. La sorpresa arriva quando tirando un cordino e Apparentia si illumina svelandosi per quello che è: una creazione artistica accattivante e al tempo stesso una funzionale lampada a parete. Anche hi-tech, dal momento che è possibile accenderla chiedendolo ad Alexa o a Siri, programmarla e regolarne l'intensità ".

Pezzi unici che uniscono hi-tech e antiquariato

La "luce graficizzata" di Apparentia è disponibile in diverse versioni di cornici e soggetti, tra cui l'immancabile San Gennaro che decisamente spicca tra edifici e monumenti iconici delle più belle città italiane. La versione "Brand" consente la riproduzione dei loghi aziendali mentre alla "Line Art" sono riservati i pezzi unici, non riproducibili, come quello realizzato impiegando una preziosissima cornice del '700 Napoletano.