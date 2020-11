Albero di Natale: le migliori idee per non occupare spazio

Se anche si dispone di poco spazio, non è necessario rinuncare all'albero di Natale, addobbo simbolo delle festività. Sono tante, infatti, le idee trendy, divertenti e d'effetto per avere uno splendido albero anche in un ambiente di proporzioni ridotte. Ecco le più interessanti per questo Natale:

Albero di Natale a parete

Sempre più diffuso, l'albero di Natale a parete ha un design che gli consente di adderire al muro ma nello stesso tempo è ricco di rami e aghi per un effetto 3D pronto ad ospitare tutte le nostre decorazioni preferite.

Albero di Natale di rami

Se non c'è abbastanza spazio per un albero di Natale intero, un fascio di rami di pino soo un'idea elegante, green, economica e profumatissima. Occupano poco spazio e possono comunque essere decorati come più piace .

Una piccola foresta di alberi di Natale

Invece di un solo albero grande, per un risultato ad effetto si può optare per tanti piccoli alberelli, magari di materiali diversi, dalla stoffa alla ceramica, ada posizionare nelle diverse camere della casa. Piccoli addobbi e catene di luci alle finestre creeranno un effetto romantico.

Albero di Natale con rami di legno

Rami di legno e adesivo-carta, facilmente rimovibile senza danni alla pittura, consentiranno di ricreare sulla parete la classica forma dell'abete: da completare con palline in materiali leggerissimi come il feltro e lucine a led.

Albero di Natale adesivo

Perfetto per far divertire i piccoli, l'albero di Natale realizzato con l'adesivo è semplice e facile da costruire: basta munirsi di washi tape, uno scotch di origine giapponese variamente decorato che ha la caratteristica di staccarsi facilmente dal muro. C

Albero di Natale con decorazioni

Se abbiamo vecchie decorazioni che non utilizziamo più, ma a cui siamo affezionati, con un po' di fantasia possiamo creare un mini albero di Natale ovunque ci sia un po' di spazio, anche su un mobile. E' sufficiente un po' di fantasia.

Albero di Natale in feltro

Il feltro è un materiale economico, versatile e facile da usare. Bastano pazienza e colla o ago e filo per farlo diventare un divertente albero, magari da realizzare con l'aiuto dei più piccoli che sicuramente si divertiranno. Una sagoma di cartone sarà sicuramente d'aiuto nell'impresa. I tutorial in rete sono tantissimi .

Albero di Natale in lana

Per gli amanti del bricolage l'idea più di tendenza, da realizzare con fili di lana. Servirà un cartoncino da sagomare a forma di cono, un po' di colla vinilica, qualche perlina e il gioco è fatto

Albero di Natale con le luci

Il Natale è il periodo dell'anno in cui le luci non possono mancare in casa, allora perchè non realizzare l'albero direttamente con una catena di luci? Basta prendere quelle a led, posizionarle sul muro ricreando la classica forma dell'abete, fissare dei chiodini e in un attimo avremo un risultato brillante.

Albero di Natale in carta

Se non amiamo gli alberi di Natale tradizionali, ma non vogliamo rinunciare al simboloi, un'idea small e originale è realizzarlo con la carta. Basta davvero poco: un vaso di plastica, un bastoncino di legno da fissare al centro e tanti fogli di dimensioni diverse, dal libro al post-it fino ai fogli di quaderno.

