I 10 alberghi più belli d'Italia: la metà si trova in Campania

Tutti sanno che l'Italia ha portato all'eccellenza l'arte del dolce far niente, ma per i viaggiatori di tutto il mondo l'eccellenza dell'eccellenza si realizza in Campania: è nella nostra regione, infatti, che tra panorami mozzafiato, cibo gourmet e capacità di rendere ogni piùpiccolo dettaglio funzionale alla piacevolezza del soggiorno, si trovano gli alberghi più belli d'Italia. Come ogni anno Travel + Leisure, bibbia internazionale dei viaggiatori che con la bellezza delle mete vogliono anche confort e lusso, ha chiesto ai suoi milioni di lettori (in prevalenza statunitensi, ma non solo) di condividere le loro esperienze per stilare una classifica dei migliori hotels, considerando non solo le location, ma anche il servizio, il cibo e il valore complessivo. Ebbene in Italia per i lettori di Travel + Leisure in Italia la costa campana domina incontrastata: "is king", scrive la prestigiosa rivista di viaggi, aggiungendo che quasi la metà dei 10 alberghi più belli d'Italia si trovano nella nostra regione. Ecco dunque la

classifica dei 10 migliori hotels d'Italia

1) Rosewood Castiglion del Bosco- Montalcino, Toscana. Punteggio 99.25

2) Hotel Santa Caterina, Amalfi, Campania: vista mozzafiato, ceramiche locali per i pavimenti, vasca idromassaggio, spa con trattamenti a base di fragranti agrumi del Mediterraneo e, al tramonto, la possibilità di un esclusivo e romanticissimo tavolo per 2 vicino al mare dove gustare pesce fresco alla griglia mentre si guarda un panorama straordinario. "Un'esperienza grandiosa che merita ogni euro speso". Punteggio 97.33

3) Il San Pietro di Positano, Positano, Campania: i commenti sono "excellent" "spectacular", and "above expectations". Costruito sulla scogliera, con vista su tutta la costa, è un posto definito dalla "bellezza scioccante", con la sua spiaggia privata e 57 tra camere e suites, la maggior parte con terrazze private dalla vista stupefacente: "Heaven on Earth", scrive un lettore. Punteggio 97.12

4) Grand Hotel Tremezzo, Lago di Como, Lombardia. Punteggio 96.80

5) Borgo Egnazia, Savelletri di Fasano, Puglia. Punteggio 96.60

6) Hotel Caesar Augustus, Capri, Campania. "Capri è una piccola isola con una grande reputazione" scrive Travel + Leisure che aggiunge: elegantissime boutiques, ristoranti e nightclubs affacciano sulle acque costellate di yacht. In questo "villa hotel", la parte del leone la fa sicuramente la vista mozzafiato sulla scogliera, e le terrazze fiorite, in particolare quella inferiore dedicata ad una piscina che letteralmente toglie il fiato. Punteggio 96.00

Parimerito con il caesar Augustus di Capri c'è il Grand Hotel Villa Serbelloni, Bellagio, Lombardia. Punteggio 96.008.

8) Le Sirenuse, Positano, Campania. Con la sua piscina delimitata da alberi di limone è diventato un'icona di positano sin dall'apertura, nel 1951. Un tempo residenza di una famiglia aristocratica, ha raggiunto nel tempo 57 camere, nessuna simile ad un'altra. A pochi passi dal centro di Positano, è il posto perfetto per assaporare a pieno la bellezza della costiera riporta Travel + Leisure aggiungendo che merita sicuramente il viaggio anche solo per una cena al ristorante, dove cenare a lume di candela, con vista mozzafiato. Punteggio 95.81

9) Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento, Campania. I lettori di Travel + Leisure hanno gustato ogni aspetto di questo iconico hotel: servizio, location, camere e ristorante: "Best sunsets in Sorrento", hanno commentato. Gestito da 5 generazioni dalla famiglia Fiorentino, per circa 180 anni, l'hotel è costituito da tre edifici del 19mo secolo. 3 restoranti offrono un'ampia scelta dalla stella Michelin Terrazza Bosquet al più casual L'Orangerie. Punteggio 95.56

10) Villa d'Este, Lago di Como, Lombardia. Punteggio 95.37