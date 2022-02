E' firmata da un designer napoletano una delle 100 case più belle d'Italia

Architectural Digest lo ha definito il “poeta dell’abitare”: studio nella sua città natale, Monte di Procida, e a Firenze, per la prestigiosa rivista dedicata all'abitare Pietro Del Vaglio è l'interior designer di una delle 100 case più belle del mondo.

Si tratta di un antico podere toscano, risalente al '700, di circa 1.500 mq di superficie coperta, recuperato e trasformato in residenza privata dopo un lungo periodo di abbandono.

Il progetto di Del Vaglio, spiegano gli esperti della rivista, è riuscito a conferire unitarietà all’insieme operando una sintesi tra passato e presente che associa materiali tradizionali e moderna tecnologia, cura dei singoli dettagli e disegno complessivo dell’intervento.

«Il mio mantra è in una frase di Le Corbusier: “L’architettura è per commuovere” - spiega Del Vaglio - Ciò impone al progettista un atteggiamento di umiltà e generosità nei confronti del committente, cercando di trasformare il suo desiderio in concretezza per emozionarlo. È necessario saper ascoltare nel senso di sentire, ed è questa una facoltà sulla quale continuo a lavorare quotidianamente».

Dalle Belle Arti di Napoli al Museo di Architettura di Chicago

Classe 1960, dopo studi superiori a carattere scientifico, Del Vaglio completa il proprio percorso formativo all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Il primo studio di progettazione di interni e di design lo apre a Napoli nel 1991, nello stesso anno ottiene a Milano il riconoscimento di Young Designer. La sua prima creazione, nel 1995, viene esposta a Chicago nel museo di Architettura e Design in occasione di una mostra dedicata alle 25 sedute più interessanti degli ultimi 25 anni alla quale partecipano, tra gli altri Philip Stark ed Enrico Tonucci. In seguito le sue opere sono esposte in occasione delle aperture di Show Room in Europa, negli Stati Uniti ,Giappone e a Mosca.