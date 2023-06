Affitti a Napoli, da dove provengono gli inquilini? Il particolare primato del capoluogo partenopeo

L' Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa ha analizzato i contratti di locazione stipulati attraverso le proprie agenzie con l’obiettivo di monitorare, nel corso degli ultimi quattro anni, la provenienza degli inquilini delle grandi città.

La situazione di Napoli

Napoli è, insieme a Palermo, la città in Italia con la più bassa quota di inquilini in arrivo da fuori, soltanto il 21.9%. A Napoli nel 2019 e nel 2020 ci si fermava addirittura al 12%, con l’88% di contratti stipulati da persone già residenti nel capoluogo campano.

In realtà anche il 21.9% del 2022 è un dato da prendere con le molle. Se si entra maggiormente nel dettaglio, è infatti possibile notare che di questo il 13.2% è relativo a una provenienza dall'hinterland di Napoli, e solo il restante 8.7% da altre province (2.6% da comuni capoluogo, 6.1 da comuni non capoluogo).

La situazione in Italia

Per quanto riguarda la media italiana, dai dati forniti da Tecnocasa emerge che nel 2022 e nel 2021 la maggior parte degli inquilini che ha affittato in città era già residente nello stesso comune (65%), nel 15-16% dei casi arrivava da piccoli comuni di provincia, il 10% proveniva dall’hinterland della città e il 9% da altri capoluoghi. Nel 2020, a causa del Covid, le proporzioni erano diverse, con un generale ribasso delle percentuali di inquilini in arrivo da fuori città (si era scesi al 22% circa).

Infine, confrontando i dati del 2022 con quelli del 2019, è interessante notare come siano aumentate le percentuali di inquilini che arrivano da fuori città. I dati evidenziano, quindi, che i flussi di inquilini in entrata nelle grandi città italiane sono aumentati anche rispetto al periodo pre-Covid, arrivando a proporzioni che non si erano mai raggiunte negli ultimi anni: nel 2019 il 28,3% dei contratti era stipulato da inquilini provenienti da fuori città, nel 2022 si è saliti al 34,7%.