Napoli ieri&oggi: via Marina, da Villa del Popolo ai container

I napoletani conoscono via Marina soprattutto per il traffico, per i container del porto di Napoli in bella mostra e per un diffuso stato di degrado al quale si è cercato di porre rimedio solo in temi recenti, con lavori durati un'eternità e non sempre perfetti.

Ma alla fine dell'Ottocento, via Marina si presentava completamente diversa. Nel 1878, fu inaugurato un enorme spazio verde: Villa del Popolo. Si tratta di una villa gemella di quella comunale della Riviera di Chiaia. In questo video della ribrica Napoli ieri&oggi ne raccontiamo la storia è il perché della sua scomparsa.