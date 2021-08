Un Posto al Sole, anticipazioni: ecco quando torna in tv

i Il 23 agosto è la data del ritorno in tv di Un Posto al Sole, l'amata soap di RaiTre, dopo la pausa estiva. In tanti fremono per avere notizie su cosa accadrà.

Ecco alcune anticipazioni:

Si sa già di un nuovo personaggio, interpretato da Mauro Recanati. Di lui non si sa molto, eccetto che dovrebbe appartenere al mondo ospedaliero. Potrebbe essere un personaggio con qualcosa a che fare con Rossella.

Tornano nella soap Beatrice Lucenti (Marina Crialesi), avvocatessa che abbiamo avuto modo ampiamente di conoscere in passato, Alice (Fabiola Balestriere) figlia di Elena Giordano (quindi nipote di Marina) e Andrea Pergolesi. Pare debba essere coinvolta in una movimentata trama insieme a Marina e a suo marito. Sembra che la ragazza svelerà in anteprima il nome del nuovo testimonial del pastificio Rosato (Andrea Sannino), pubblicando sul web alcuni video rubati dal set. Fabrizio non sarà molto felice della cosa.

C'è poi il ritorno di Viviana Carlino (Angela Bertamino), di fatto già presente nella puntata finale della scorsa stagione. Aveva avuto una storia d'amore con Filippo a Tenerife, quando Sartori era in crisi con Serena.

A breve anche Adele Picardi (la madre di Susanna, interpretata da Sara Ricci) farà il suo ritorno, protagonista di una storia totalmente inedita.