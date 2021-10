Un Posto al Sole resta nella fascia serale: "Vittoria dei lavoratori. Difesa un'importante produzione napoletana"

Nessuna variazione di orario per "Un Posto al Sole", la fiction di Raitre continuerà ad andare in onda alle 20.40, dopo i rumors di un possibile spostamento in orario pomeridiano alle 18.30.

"La conferma dell'orario di 'Un Posto al Sole' è una vittoria dei lavoratori e dei sindacati - afferma Gianluca Daniele, della Fondazione Di Vittorio, istituto di ricerca della Cgi - che hanno difeso una nostra importante produzione. Ora serve un rilancio forte del centro di produzione Rai di Napoli, fondamentale per ripartire con la cultura in Campania".