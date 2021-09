Un Posto al Sole tra tradimenti e avance: che sta succedendo tra i protagonisti

Un po' troppe vicende di..."corna". Sui social alcuni spettatori stanno criticando le recenti trame di Un Posto al Sole. Secondo questi gli autori sarebbero "colpevoli" negli ultimi tempi di aver inserito un numero eccessivo di scappatelle extraconiugali, forse banalizzando una scrittura che nei mesi scorsi si era anche dedicata a diffondere – tra le altre cose – messaggi sociali e etici.

Ma di quali tradimenti stiamo parlando? C'è Filippo che pensa più a Viviana che a Serena, ad esempio. Ma con la piena attenuante di un "reset" della sua memoria che lo ha catapultato a dieci anni fa. C'è Roberto Ferri che insidia Marina come ai bei tempi, nonostante lei sia innamorata di Fabrizio. Certo lei potrebbe respingere Ferri più chiaramente, sottolinea qualcuno. D'altro canto Rosato pure non è propriamente un santo, sottolinea qualcun altro. E Mauro, che addirittura insidia la figlia della sua compagna Adele, quella Susanna di cui ancora dobbiamo scoprire l'aggressore? E Silvia, da tempo divisa tra Giancarlo e Michele? E Guido geloso di Alberto Palladini?

Insomma, sembrano proprio storie da soap. Ed in effetti è di una soap che stiamo parlando, anzi della più longeva della tv italiana e solo per questo meritevole (coi suoi autori) di grandissimo credito. "Sembra gli autori stiano accanendosi per distruggere la reputazione di alcuni personaggi”, dice ancora una fan. Possibile, ma c'è da scommetterci: gli stessi personaggi avranno tutto il tempo per redimersi e tornare a farsi amare. E poi, chissà, forse odiare di nuovo.