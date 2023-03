Un Posto al Sole ricorda Teresa (Carmen Scivittaro): "Non ho mai pianto così tanto"|VIDEO

Un Posto al Sole ricorda Carmern Scivittaro, la storica Teresa della soap, scomparsa questa estate a 77 anni, con un video emozionante andato in onda su RaiTre.

In tanti si sono uniti al suo ricordo. "Ciao Carmen, sempre con noi", scrive Riccardo Polizzy Carbonelli. Un cuore invece che vale più di mille parole quello di Nina Soldano su Instagram.

Non solo gli attori della soap, ma anche gente comune sui social ricorda l'attrice deceduta: "Io non ho mai pianto per una soap opera! Stasera si! Siete riusciti a trasmettere emozioni. Puntata veramente da brividi. Complimenti. Nessuno potrà mai dimenticare gli anni che Carmen Scivittaro ha vissuto in Upas. E lei continuerà a vivere in tutti voi.. e noi telespettatori".