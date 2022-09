Un Posto al Sole: la morte di Susanna e i dubbi dei fan

Una puntata dall'atmosfera strana, l'ultima di Un Posto al Sole. E che sta facendo discutere molto i fan. Susanna ha sposato Niko da ricoverata in ospedale, poi si è sentita male in un crescendo di disperazione che però non ha dato risposte agli spettatori.

Morirà, come pure si dice sul web oramai da giorni? Davvero donerà gli organi a Viola per permetterle di sopravvivere? Si scoprirà tutto nella puntata di stasera venerdì 2 settembre.

In molti sono scettici sul fatto che il personaggio interpretato da Agnese Lorenzini possa davvero morire, sostenendo che un episodio così tragico non sia in linea con lo spirito della soap. Addirittura c'è chi trova l'eventuale scelta degli sceneggiatori spiacevole e inadatta alla ragione profonda per cui si assiste ad Un Posto al Sole, cioè svagarsi.

In realtà però, in 26 anni di Un Posto al Sole, non sono state rarissime le tragedie inscenate sui suoi set, ed è quindi difficile poter sostenere che la morte di Susanna non sia “un episodio da Upas”.

Agnese e Susanna

Susanna Picardi è un personaggio di Upas dal 2016. L'attrice che l'interpreta è la meravigliosa Agnese Lorenzini, romana classe 1990. Laureata in filosofia, oltre che recitazione ha studiato anche danza e canto. Fa teatro, ed è un'attiva ambientalista. Soltanto pochi mesi fa a proposito di Susanna spiegò: “Prossimamente avrà un’esistenza un po’ più serena e qualche tassello della sua vita si metterà a posto. Poi, chissà…”. Molto lo scopriremo già stasera.