Upas, la frase in napoletano di Serena a Mariella entusiasma i fan della soap

"Fatte accatta' a chi nun te sape". È la frase in napoletano detta in una puntata di Un Posto al Sole di pochi giorni fa da Serena a Mariella, durante una loro lite.

La cosa ha molto colpito i fan della soap, per diverse ragioni. Innanzitutto perché Serena, tanto posata, difficilmente si lascia andare a slanci di questo tipo. Poi perché il napoletano paradossalmente è difficile che faccia capolino in una trasmissione comunque storicamente legata alla città di Napoli.

Ma cosa significa quello che Serena ha detto a Mariella, sentendosi accusata di "non aver fatto bene il suo lavoro di madre" (in realtà è la sorella maggiore) delle "scostumate" gemelle?

"Fatti comprare da chi non ti conosce", in italiano, è un vecchio proverbio partenopeo. Il senso è: chi ha commesso qualche errore grave cambia ambiente per continuare a comportarsi male, almeno finché il suo modo di fare non viene scoperto. Insomma: Serena conosce Mariella e sa che sotto sotto le sta muovendo un'accusa.

Esiste ad ogni modo anche un'accezione positiva - ma non era certo quella l'intenzione della maggiore delle Cirillo - ovvero: cambia, come positivo incitamento ad iniziare qualcosa di nuovo in un ambiente migliore.