"Un Posto al Sole", 'Samuel' si racconta: "Ho sofferto di una forma di ipocondria molto grave"

"A un certo punto ho sviluppato una forma di ipocondria molto grave che mi ha portato ad avere paura del contatto umano. Per quasi due anni non ho mai visto un locale: ero solo studio e lavoro. Ne sono uscito dopo che mi sono buttato sotto la doccia vestito per paura di essere contaminato: lì ho capito di avere un problema serio e ho chiesto aiuto per poter riprendere a uscire e a vivere. Il teatro in quel periodo è stata la mia stampella e il mio rifugio: senza non sarei andato lontano". Così Samuele Cavallo, l'attore che veste i panni di 'Samuel' in "Un Posto al Sole", ha parlato di uno dei momenti più difficili della sua vita nel corso di una lunga intervista a cuore aperto rilasciata a Vanity Fair.

"Ero talmente fissato con il mestiere dell'attore che alle elementari raccontavo ai miei compagni di classe che facevo l'attore, che conoscevo tutti i più grandi, e loro ci cascavano. Con il passare del tempo ho cercato di capire se nella vita avessi voluto fare altro, ma non lo volevo. Ho iniziato a studiare danza, pianoforte e teatro classico, fino a quando non ho fatto un provino per il film 'La terra' e il regista Sergio Rubini mi ha detto che avrei dovuto insistere. A quel punto sono andato da mia madre e le ho detto che volevo partire per Roma e che, se non mi avesse mandato, sarei scappato di casa. Avevo 16 anni", ha raccontato ancora Cavallo.

La prima soddisfazione a teatro con Massimo Ranieri

"La prima soddisfazione a teatro qual è stata? Quando abbiamo portato lo spettacolo di Massimo Ranieri a Monza e mi hanno lanciato letteralmente sul palco per sostituire al volo il protagonista che si era ammalato. Me lo ha chiesto Ranieri perché, nonostante avessi una piccola parte, aveva capito che sapevo a memoria le battute di tutti perché tendevo sempre l'orecchio dietro le quinte. Ho recitato quel ruolo per due sere ottenendo tanti complimenti, e la mia vita è cambiata".

Un Posto al Sole

"È stato un onore e un grande regalo per me entrare in questa famiglia, soprattutto considerando che è un'occasione che è arrivata per caso. Tralasciando il fatto che la gente per strada mi scambia per il mio personaggio e mi chiede perché mi sia comportato così, credo che Samuel abbia cercato di rispettare Speranza, ma poi ha avuto paura delle conseguenze. È stato preso da una ragazza, Micaela, che è più affine a lui, ma non mi sento di giudicarlo. Alla fine possiamo apparire per quello che siamo senza dover per forza fare del male a qualcuno: questo forse è il limite dell'essere umano".