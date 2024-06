Un Posto al Sole, Daniela Ioia: "Rosa meriterebbe un amore passionale e corrisposto"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair, Daniela Ioia ha parlato dell'esperienza a "Un Posto al Sole" e del personaggio da lei interpretato nella soap, Rosa: "E' una persona in cui è facile rispecchiarsi: è semplice e affronta i problemi della vita come farebbero in tanti. Insiste con Damiano perché è una parte importante per lei e pensa di essere completa solo con lui. Anche se non è così, non mi sento di giudicarla. In questo siamo molto diverse, visto che io non mi legherei così tanto a un ex: amo con passione ma, se è no, mi rassegno. Rosa questo non lo fa: è molto convinta di quello che vuole e non si arrende finché non lo ottiene".

"Se fossi io e non Rosa, direi a Damiano che non esiste solo lui. In generale è normale per noi attori calarci nella mente dei personaggi che interpretiamo per cercare di capire cosa pensino e cosa vogliano: io credo che Rosa stia cercando il suo posto nel mondo e si stia impegnando per migliorare, e questo è molto bello. Penso che si meriti come tutti un amore passionale e corrisposto, e spero che presto arriverà", ha aggiunto Ioia.