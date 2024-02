Un Posto al Sole, torna un personaggio che non si vedeva da 14 anni: di chi si tratta

Dalle anticipazioni sulle trame di Un Posto al Sole filtrate nei giorni scorsi era già emerso che una vecchia conoscenza degli appassionati della soap, oramai non in scena da diversi anni, sarebbe ricomparsa durante la settimana bianca dello strano gruppo Niko-Jimmy-Renato-Raffaele. Adesso finalmente sappiamo di chi si tratta.

Si tratta di una ex storica di Niko, più precisamente di quella Valeria Paciello, interpretata da Benedetta Valanzano, che aveva lasciato al soap nel 2010. "Ebbene sì, dopo 14 anni ho ritrovato il mio posto al sole! - ha scritto infatti su Instagram l'attrice - Sono felicissima di annunciarvi che la mia Valeria tornerà, pronta a scaldare i cuori…o forse no. Siete pronti? Io non vedo l’ora!!!".

La storia di Valeria

Valeria inizialmente faceva le pulizie in casa Poggi. Un rapporto partito malissimo quello con Niko al tempo, che però si trasformò presto in amore, con la ragazza addirittura rimasta incinta. Per non abortire come il padre di lei voleva la giovanissima coppia scappò e soltanto Franco Boschi con l'aiuto di Giovanna riuscì a rintracciarli. La decisione di Niko era quella di tenere il piccolo, bambino che però Valeria perse per complicazioni nella gravidanza. Il loro rapporto non sopravvisse a questa burrascosa vicenda e Valeria lasciò Napoli.

Cosa accadrà adesso

A quanto pare in questa settimana di vacanza in Trentino Valeria avrà feeling sia con Niko che con Renato, ma molto meno con il piccolo Jimmy, il quale parlerà a sua madre della cosa destando in lei grandissima gelosia. Che ci possa essere un ritorno di fiamma tra Niko e Valeria? O che la gelosia possa riportare Manuela ad avvicinarsi di nuovo al ragazzo?