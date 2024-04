Un Posto al Sole, ritorna un personaggio dopo oltre 20 anni: di chi si tratta

Adesso è ufficiale: il personaggio di Claudia Costa, interpretata dall'attrice Giada Desideri, farà il suo ritorno ad Un Posto al Sole dopo un'assenza lunga addirittura più di 20 anni.

Si tratta di uno dei volti storici della soap, presente già nel primo episodio del '96 e poi presenza fissa nel cast fino al '98. È comunque ricomparsa varie volte, fino al 2002.

All'inizio superficiale e snob per nascondere le proprie umili origini e fingersi di una famiglia ricca, aspirante modella, si legò a vari personaggi, tra cui soprattutto Renato e Alberto.

Si tratta di un personaggio essenzialmente drammatico: ha vissuto la morte del cugino, è stata costretta a prostituirsi, è vedova (di un uomo che peraltro l'aveva ingannata sulle sue condizioni economiche).

Non si conoscono dettagli sul ruolo che avrà Claudia e sul peso del ritorno del personaggio. Non è da escludere che possa incontrare di nuovo Alberto, personaggio con cui comunque non era finita bene.

Nelle scorse settimane c'è stato anche il ritorno di un'ex storica di Niko, Valeria Paciello, interpretata da Benedetta Valanzano.