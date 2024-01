Un Posto al Sole, Patrizio Rispo: "Abbiamo scelto di raccontare una Napoli che non veniva quasi mai raccontata"

"Io per scherzare ai miei colleghi dico: ‘voi siete gli attori, ma io sono il brand!’ perché sono un po’ l’ambasciatore, il ministro degli esteri di Un Posto al Sole, lo rappresento un po’ ovunque e sono felicissimo di farlo". Grande protagonista di quasi 7000 puntate di Un Posto al Sole nei panni di Raffaele Giordano, il noto attore napoletano Patrizio Rispo si racconta in una lunga intervista rilasciata a Libero Magazine.

Il segreto del successo di Un Posto al Sole

"Gli elementi che hanno concorso al successo di questa serie sono molti. Intanto Un Posto al Sole negli anni si è trasformata da semplice prodotto televisivo a meta-televisione, così è percepita dai telespettatori. Loro sono convinti che esista Raffaele Giordano e quando mi fermano credono che io sia come lui e io scherzando dico che sono diventato un "sano bipolare", perché veramente io vivo più quella realtà lì che la mia. Consideri che noi stiamo anche dieci ore al giorno sul set e io frequento più la famiglia di scena che la mia, i miei figli di Un Posto al Sole li vedo più dei miei. Un po’ come il pubblico, che vede meno i parenti e gli amici che noi. Inoltre in tanti anni che ci seguono, i telespettatori ci hanno visto crescere, cambiare, sia come uomini che come attori, e quindi si è sviluppato un affetto molto particolare, veramente unico. Un altro elemento che ci rende interessanti credo sia il fatto che noi trattiamo il quotidiano in tutti i suoi aspetti, compresi i più complessi. Sappiamo, per esempio, di essere visti in tutti i carceri d’Italia, quindi cerchiamo anche di proporre storie di esempio, cerchiamo di raccontare le cose in modo sempre solare, moralmente corretto, e di mandare anche dei messaggi importanti. Abbiamo praticamente toccato tutti gli argomenti di attualità più importanti in questi anni, dalla violenza sulle donne, all’omosessualità alla criminalità. In questo aiuta avere il personaggio di Giulia che gestisce un centro di accoglienza, mentre il personaggio di Viola che è guida turistica ci ha permesso di raccontare le bellezze di Napoli, della Campania e dell’Italia. Quindi sono tanti gli elementi che appassionano di questo real drama (non soap!) e questo fa sì anche che il nostro pubblico sia molto vario per età e background. Siamo diventati un po’ una mezz’ora di focolare domestico in cui si interfacciano le varie generazioni".

Il personaggio di Raffaele Giordano

"La cosa bella è che in realtà non è sempre lo stesso personaggio! Basti dire che con quasi 7000 puntate sulle spalle io ho fatto l’equivalente di più 2000 film, con degli stimoli narrativi che nella maggior parte delle altre situazioni non ci sono. Io con Raffaele ho toccato le corde più diverse: dalla tragedia alla violenza, dalla tenerezza alla commedia alla parodia a molte altre, per cui in realtà non è sempre lo stesso personaggio. Se tu hai un’occasione del genere come attore, e sai cogliere gli stimoli, hai in realtà la possibilità di fare centinaia di personaggi. E’ uno stimolo continuo, non certo routine, assolutamente. E poi c’è anche da dire che noi siamo padroni assoluti dei nostri personaggi: nel mio caso porto avanti il personaggio di Raffaele da quasi trent’anni, lo conosco molto meglio dei registi che invece si alternano, anche perché ho contribuito in modo determinante a dargli forma. A volte mi fanno essere troppo buono, vorrei essere un po’ più aggressivo in certe situazioni, ma mi rendo conto, conoscendolo ormai bene, che questo non fa parte del personaggio. Però diciamo che dopo, tanti anni con il buon Raffaele, da attore, avrei voglia di fare un cattivo, per esempio un ricco spietato. Io vedo Raffaele come un lusso che mi è stato regalato. Questo personaggio mi consente di rimanere, ancora alla mia età, vivace, curioso, fanfarone come Raffaele che mi riporto anche nella vita, anche perché poi chi mi ferma per strada vuole salutare Raffaele non Patrizio. E poi ovviamente, sono consapevole e grato per tutto quello che Raffaele mi ha dato anche rispetto all’affetto che oggi mi circonda: io grazie a lui ho allargato a dismisura la mia famiglia: ovunque vado trovo qualcuno che mi accoglie con un sorriso, con un gesto d’ affetto, con una gentilezza. Dovremmo tutti vivere coperti di queste attenzioni. Io ho tenuto da sempre, anche a volte andando contro gli sceneggiatori che avevano scritto un personaggio popolare, a non parlare napoletano stretto, a non sbagliare forzatamente congiuntivo o altro, perché io penso che proprio un ruolo popolare come il mio debba contribuire ad alzare il gusto non ad abbassare il prodotto. Per quanto riguarda le caratteristiche, ormai c’è un’osmosi tale che io posso dire di essere il frutto dell’unione tra Raffaele e Patrizio, non saprei dire dove finisce uno e inizia l’altro, e davvero non so oggi cosa sarei senza di lui".

Il racconto di Napoli

"Io dico sempre che Napoli è la vera protagonista di Un Posto al Sole, poi c’è da dire che noi abbiamo scelto di raccontare una Napoli che non veniva quasi mai raccontata, una Napoli un po’ più borghese, ma anche quella più sana, più solare, perché invece si cavalcava sempre la faccia più problematica di questa città. Anche altre fiction e serie e film hanno poi raccontato Napoli in tanti modi diversi, ma noi siamo stati un po’ i precursori. Oggi assistiamo a continui pellegrinaggi nelle nostre location, e io ne sono testimone anche nel mio ristorante, dove arrivano persone per conoscermi e scambiare quattro chiacchiere da tutta Italia, dall’Europa, ma anche dall’America e dal Canada".

La malattia

"Ho scelto di parlarne perché io stavo per affrontare un’operazione delicata che mi avrebbe creato notevoli danni, per mancanza di informazione, perché mi ero affidato al primo parere medico. Al momento di procedere con l’intervento, mentre io ero già pronto in sala operatoria, andò via la corrente elettrica e io lo presi come un segno e decisi di cercare altri pareri prima di decidere. Fui quindi indirizzato sulla sorveglianza attiva, tenendo sotto stretta sorveglianza il tumore e andando avanti così finché, grazie alla ricerca, è arrivata la radiofrequenza che mi ha tolto questi tumori senza crearmi nessun danno. Proprio perché è stata una serie di combinazioni a salvarmi da questa cosa, ho voluta renderla pubblica, e non sa quante persone mi hanno scritto che le ho salvate parlando di sorveglianza attiva e condividendo la mia esperienza. Io credo che noi personaggi pubblici dobbiamo comunicare il bene e il male di quello che ci succede. Io sono diventato a un certo punto una fonte di informazioni e ancora oggi ricevo messaggi e telefonate per questo. Il mio rapporto con il pubblico è diretto e sincero e credo si percepisca, anche sui social: a volte il mio social media manager mi parla di orari, di tipi di contenuti da postare, ma io voglio che Instagram somigli a me, quindi quello che mi viene in mente pubblico, e questo vedo che è molto apprezzato e il rapporto con il pubblico è sempre più profondo".