Un Posto al Sole va in ferie, ma c'è una sorpresa per i fan: ecco gli episodi speciali

Non ci sono trame da anticipare questa settimana per gli appassionati di Un Posto al Sole. La soap Rai dal 14 al 18 agosto e dal 21 al 25 sarà infatti in pausa estiva.

Eppure se da una parte le vicende di Palazzo Palladini sono momentaneamente in stand by, gli appassionati potranno godere di una sorpresa particolare.

La soap prodotta da Rai Fiction e Fremantle in collaborazione con il Centro di Produzione TV Rai di Napoli, infatti, continuerà a tenere compagnia i telespettatori con una novità. Una sorta di spin-off dedicato a Raffaele (interpretato come sempre da Patrizio Rispo), in cui questi racconterà le storie più intriganti della 27ma stagione appena conclusasi.

Insomma: un ripasso di cosa sta accadendo, condito dall'ironia del portiere di Palazzo Palladini. E i fan apprezzano.