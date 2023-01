Un Posto al Sole, anticipazioni dal 30 gennaio al 3 febbraio: la dolorosa decisione di Niko

Numerosi colpi di scena in arrivo ad Un Posto al Sole, per delle trame settimanali - quelle che anticipiamo qui vanno da lunedì 30 gennaio a venerdì 3 febbraio 2023 - sempre più entusiasmanti.

Dopo la scoperta fatta su Lia, Diego si interrogherà sulla ragazza e su che cosa effettivamente lei provi per lui. Viene sconvolto da una nuova e spiazzante rivelazione: lei sente franare il terreno sotto i piedi mentre per lui arriva Diego il momento di aprire gli occhi. Dopo un difficile e teso faccia a faccia con Diego, per Lia è il momento di incassare la sconfitta.

La crisi di Bianca, provocata dai compagni di classe, peggiora. Interviene Viola il cui discorso pare far presa sui ragazzini. Bianca riceve una visita inaspettata.