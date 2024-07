Un Posto al Sole, nuovo straordinario traguardo in arrivo: accadrà nei prossimi giorni

"Un Posto al Sole" si prepara a tagliare un altro straordinario traguardo. La soap più amata dai napoletani, e non solo, festeggerà nei prossimi giorni le 6500 puntate.

La storica quota sarà toccata in occasione della puntata di venerdì 26 luglio 2024, in onda, come di consueto, su Rai 3 alle ore 20.50.

Le anticipazioni sulla puntata 6500

Alberto trascorre qualche ora spensierata con Federico, ma l'idea di separarsi nuovamente dal figlio è difficile se non impossibile da accettare. Viola riceverà da Damiano una proposta che non si aspettava: come la prenderà? La partenza di Mariella sembra aver messo Guido in crisi. Bice, intanto, è pronta a vendicarsi di Massaro.