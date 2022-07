Un Posto al Sole, stasera la puntata numero 6mila: la doppia sorpresa per i fan

Ci siamo. È il grande giorno della puntata numero 6000 di Un Posto al Sole, record assoluto per la soap tutta napoletana di marca Rai. La tanto annunciata sorpresa per l'evento è in realtà doppia e tutta da ridere.

La celebrazione vedrà infatti al centro della scena un personaggio “dalla personalità brillante ed esuberante”, che sorprendentemente non è un umano: si tratta della cagnolina Bricca.

Bricca però avrà una caratteristica particolare, ovvero parlerà con la voce della notissima attrice Nunzia Schiano. I suoi pensieri segreti saranno “inciuci” e bilanci sulle vite di tutti gli abitanti di palazzo Palladini.

Per l’occasione tornerà anche una vecchia conoscenza dei fan di Upas, ovvero mastro Peppe Capasso (interpretato da Federico Torre), che si scontrerà con Giulia.