Un Posto al Sole, appuntamento extralarge in prima serata: data e orario

Puntata extralarge in prima serata per "Un Posto al Sole". Venerdì 3 maggio, infatti, gli appassionati della soap ambientata a Napoli potranno godersi circa un'ora in compagnia dei personaggi di Palazzo Palladini.

Dalle 20.50 in poi, andrà in onda su Rai Tre una doppia puntata per recuperare quella di mercoledì 1° maggio, che non ci sarà per lasciare spazio al tradizionale concertone in occasione della festa dei lavoratori.