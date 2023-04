Dovranno rinunciare per una sera alla loro amata serie, gli appassionati di Un Posto al Sole. L'appuntamento che mancherà all'appello è quello del primo maggio prossimo, lunedì, quando la soap lascerà spazio alla diretta del tradizionale concertone di piazza San Giovanni a Roma.

Lo storico programma tv girato e ambientato a Napoli verrà comunque trasmesso da martedì 2 a venerdì 5, giorno in cui per gli appassionati è prevista una sorpresa sicuramente gradita: le puntate che andranno in onda saranno due, a recuperare quanto posticipato per il primo maggio.