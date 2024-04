Un Posto al Sole non andrà in onda il primo maggio Per il concertone, ma c'è una buona notizia per i fan della soap

Un Posto al Sole non andrà in onda mercoledì primo maggio per fare spazio al concertone del primo maggio in onda come consuetudine su RaiTre.

I fan dovranno però solo pazientare qualche giorno visto che la puntata saltata sarà recuperata venerdì 3 maggio dalle ore 20.50 con un doppio appuntamento per un totale di un'ora in compagnia dei protagonisti della soap.

