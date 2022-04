L'addio di Lorenzo Sarcinelli (Patrizio) ad Un Posto al Sole: "Doloroso lasciare la soap, ma voglio vedere cosa succederà nella mia carriera"

"Ho maturato la decisione nel tempo e l'ho comunicata parecchi mesi fa. E' stato un travaglio. Sono stato sette anni ad Upas. Mi ha reso grande come attore e soprattutto come uomo. Ci sono stati rimandi vari di set, sembrava non volessimo lasciarci più. L'ultimo giorno è stato complesso. La produzione è stata straordinaria. Doloroso lasciare colleghi e amici. Sono stati momenti tosti, ma era giunto il momento di far andare avanti la mia carriera", spiega a NapoliToday Lorenzo Sarcinelli, che interpreta Patrizio, il figlio di Patrizio Rispo.

Il 24enne nell'intervista ci racconta anche quali sono i registi che stima di più e con chi gli piacerebbe lavorare in futuro e cosa si sente di dire ai fans che lo hanno seguito nella soap.

(montaggio di Giuseppe Cesareo)