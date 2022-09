Ornella disperata per Viola, i fan si interrogano: giusto far rivivere a Marina Giulia Cavalli il suo dramma?

Stanno facendo molto discutere, tra gli appassionati di Un Posto al Sole, alcune recentissime scelte degli sceneggiatori. In particolare l'agguato ai danni di Susanna e Viola, che ha visto nelle ultime puntate soltanto la prima migliorare.

Il dramma di Viola (Ilenia Lazzarin), in coma ed in una situazione critica, vede particolarmente coinvolta naturalmente sua madre, Ornella Bruni. Ed è proprio questo il punto: l'attrice che la interpreta, Marina Giulia Cavalli, sette anni fa perse sua figlia 21enne Arianna.

Gli spettatori hanno trovato non soltanto convincente l'interpretazione di Cavalli, ma hanno fortemente empatizzato con lei. Qualcuno si è anche chiesto se fosse giusto farle, certo per lavoro, certo per finzione, rivivere la sua traumatica esperienza di madre.

La morte di Arianna Alpi

Arianna Alpi, la figlia di Marina Giulia Cavalli e di un altro attore, Roberto Alpi, si spense il 16 novembre 2015 dopo una malattia grave. L'attrice nagli anni ha raccontato il suo lutto e tutto quanto ha fatto per provare a superarlo.