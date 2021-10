Un Posto al Sole non cambia orario: scongiurato il pericolo (per ora)

"Siamo tutti ben lieti che nessuno intenda toccare Un Posto al Sole", dichiara Riccardo Villari, presidente di Città della Scienza e già presidente della Vigilanza Rai, sul possibile spostamento della soap nel palinsesto Rai in orario pomeridiano per far posto ad una striscia di informazione su RaiTre.

"UPAS è patrimonio dei tanti telespettatori che la seguono da 25 anni, del nostro Centro di produzione Rai e delle centinaia di persone che ci lavorano. Bene ha fatto il parlamentare di 5S Iovino ad alzare l'attenzione sul punto. La cultura è tante cose, si manifesta in varie forme e quando si esprime coinvolgendo tantissimi cittadini va maneggiata con cura e rispetto. Oggi tutto sembra scongiurato e in tanti si affrettano a ritirare la mano ma diciamoci la verità. Ci hanno provato ma di fronte alla reazione pronta e trasversale hanno desistito. Bene così, ma non bisogna abbassare la guardia", conclude.